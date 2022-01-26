Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина – 26 января 2022 года

Депутаты рассмотрят проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года».