10:00 26.01.2022
Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина – 26 января 2022 года
Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, передает Zakon.kz.
Депутаты рассмотрят проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года».