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Законодательство РК
10:00 26.01.2022

Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина – 26 января 2022 года

мажилис РК Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, передает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года».

Анастасия Стативкина
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