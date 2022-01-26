В мире зарегистрировано более 350 млн заразившихся COVID-19 – ВОЗ

Отмечается, что количество летальных исходов превысило 5,6 млн. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 23:54 (по времени Нур-Султана) в ВОЗ поступили сведения о 352 796 704 инфицированных и 5 600 434 умерших. ВОЗ

Максимальное число заболевших коронавирусной инфекцией было зарегистрировано 20 января, когда в течение суток было выявлено 4 041 420 инфицированных.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 300 млн заразившихся была пройдена 8 января, 250 млн – 9 ноября, а 200 млн – 5 августа.

Наибольшая часть подтвержденных случаев заражения, данные о которых имеются в ВОЗ, зарегистрирована в США – 70 153 597. Далее следуют Индия (39 799 202), Бразилия (24 044 255), Франция (16 347 127) и Великобритания (15 953 689).

Летальных исходов больше всего в США – 860 113, вторую строчку занимает Бразилия (623 097), третью – Индия (490 462). Далее следуют Россия (327 448) и Мексика (303 183).