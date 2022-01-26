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Законодательство РК
11:06 26.01.2022

Экс-сотрудник полиции совершил смертельное ДТП в Алматинской области

ДТП, prado Фото: kris_p_tuzbastau
23 января на 12 км автодороги «Алматы-Талгар» произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Zakon.kz.

Водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Honda Stream. После ДТП водитель Prado скрылся с места происшествия. Позже он был задержан полицейскими.

Задержан и водворен в ИВС бывший сотрудник органов внутренних дел, совершивший дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался 20-летний пассажир. Пресс-служба ДП Алматинской области

В результате ДТП водитель и пассажир Honda были доставлены в областную больницу Алматы, где от полученных травм скончался 20-летний пассажир.

Как установили полицейские, внедорожником управлял работник органов внутренних дел. По данному факту проведено служебное расследование и 24 января решением дисциплинарной комиссии ДП области он был уволен из органов внутренних дел за дискредитацию. .

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст.345 ч.3 и ст.347 УК РК.

Анастасия Стативкина
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