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Законодательство РК
11:19 26.01.2022

В Нур-Султане задержаны вице-министр экологии и глава «Оператор РОП»

Ахметжан Примкулов и Медет Кумаргалиев Фото: Zakon.kz
Сотрудники Антикоррупционной службы задержали бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева, передает Zakon.kz.
Агентство РК по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений.Антикоррупционная служба

Оба водворены в ИВС города Нур-Султана.

21 января президент Казахстана на встрече с бизнесменами раскритиковал деятельность «Оператор РОП» и предложил передать функции оператора государственной организации.

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