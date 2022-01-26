11:19 26.01.2022
В Нур-Султане задержаны вице-министр экологии и глава «Оператор РОП»
Фото: Zakon.kz
Сотрудники Антикоррупционной службы задержали бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева, передает Zakon.kz.
Агентство РК по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений.Антикоррупционная служба
Оба водворены в ИВС города Нур-Султана.
21 января президент Казахстана на встрече с бизнесменами раскритиковал деятельность «Оператор РОП» и предложил передать функции оператора государственной организации.