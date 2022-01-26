В Нур-Султане задержаны вице-министр экологии и глава «Оператор РОП»

Агентство РК по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений. Антикоррупционная служба

Оба водворены в ИВС города Нур-Султана.

21 января президент Казахстана на встрече с бизнесменами раскритиковал деятельность «Оператор РОП» и предложил передать функции оператора государственной организации.