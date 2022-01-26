Пропускной режим планируют усилить в аэропортах и на вокзалах РК
В перечень объектов транспортной инфраструктуры, на которых производится досмотр, включены:
Железнодорожные вокзалы во всех городах страны, в том числе:
«Нур-Султан-1»;
Вокзальный комплекс «Нурлы-Жол»;
«Алматы-1»;
«Алматы-2»;
«Караганда»;
«Актобе»;
«Уральск»;
«Кызылорда»;
«Атырау»;
«Кокшетау»;
«Костанай»;
«Павлодар»;
«Шымкент» и др.
АО «Национальная компания «Актауский морской торговый порт.
Линии метрополитена города Алматы.
Все аэропорты и аэродромы Казахстана, включая:
«Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;
«Международный аэропорт Алматы»;
«Международный аэропорт Петропавловск»;
«Международный аэропорт «ОРАЛ»;
«Международный аэропорт «Актобе»;
«Международный аэропорт Атырау» и др.
В перечень также вошли все автовокзалы страны.
Также подготовлен список запрещенных к проносу на указанные объекты веществ.
В него, в частности, вошли:
Взрывные и иные смертоносные устройства, взрывчатые вещества и предметы.
Радиоактивные вещества.
Наркотические вещества.
Легковоспламеняющиеся жидкости и вещества.
Воспламеняющиеся твердые вещества, которые от действия на них воды выделяют тепло и горючие газы, что может вызвать самовоспламенение и пожар.
Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии, упакованные в тару.
Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их.
Едкие и коррозирующие вещества;
Все виды оружия, колющее и режущее оружие и предметы, боеприпасы.
Вместе с тем разработан перечень лиц, в отношении которых не производится досмотр на данных объектах.
В него вошли:
Президент РК
премьер-министр РК и его заместители
председатели Сената и Мажилиса Парламента РК
Государственный секретарь РК
руководитель Администрации президента РК
председатель Конституционного Совета РК
председатель Верховного суда РК
председатель Национального банка РК
помощник президента – секретарь Совета Безопасности РК
Генеральный прокурор РК
председатель КНБ РК
управляющий делами Президента РК
начальник Службы государственной охраны
министры, а также ряд других лиц, включая дипломатов.
Полный текст документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 февраля.