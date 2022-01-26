Пропускной режим планируют усилить в аэропортах и на вокзалах РК

В перечень объектов транспортной инфраструктуры, на которых производится досмотр, включены:

Железнодорожные вокзалы во всех городах страны, в том числе:

«Нур-Султан-1»; Вокзальный комплекс «Нурлы-Жол»; «Алматы-1»; «Алматы-2»; «Караганда»; «Актобе»; «Уральск»; «Кызылорда»; «Атырау»; «Кокшетау»; «Костанай»; «Павлодар»; «Шымкент» и др.

АО «Национальная компания «Актауский морской торговый порт.

Линии метрополитена города Алматы.

Все аэропорты и аэродромы Казахстана, включая:

«Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;

«Международный аэропорт Алматы»;

«Международный аэропорт Петропавловск»;

«Международный аэропорт «ОРАЛ»;

«Международный аэропорт «Актобе»;

«Международный аэропорт Атырау» и др.

В перечень также вошли все автовокзалы страны.

Также подготовлен список запрещенных к проносу на указанные объекты веществ.

В него, в частности, вошли:

Взрывные и иные смертоносные устройства, взрывчатые вещества и предметы.

Радиоактивные вещества.

Наркотические вещества.

Легковоспламеняющиеся жидкости и вещества.

Воспламеняющиеся твердые вещества, которые от действия на них воды выделяют тепло и горючие газы, что может вызвать самовоспламенение и пожар.

Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии, упакованные в тару.

Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их.

Едкие и коррозирующие вещества;

Все виды оружия, колющее и режущее оружие и предметы, боеприпасы.

Вместе с тем разработан перечень лиц, в отношении которых не производится досмотр на данных объектах.

В него вошли:

Президент РК премьер-министр РК и его заместители председатели Сената и Мажилиса Парламента РК Государственный секретарь РК руководитель Администрации президента РК председатель Конституционного Совета РК председатель Верховного суда РК председатель Национального банка РК помощник президента – секретарь Совета Безопасности РК Генеральный прокурор РК председатель КНБ РК управляющий делами Президента РК начальник Службы государственной охраны министры, а также ряд других лиц, включая дипломатов.

Полный текст документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 февраля.