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Законодательство РК
12:07 26.01.2022

Пропускной режим планируют усилить в аэропортах и на вокзалах РК

пропускной режим Фото: Zakon.kz
МИИР РК подготовил проект перечня объектов транспортной инфраструктуры, на которых производится досмотр лиц, а также список веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

В перечень объектов транспортной инфраструктуры, на которых производится досмотр, включены:

Железнодорожные вокзалы во всех городах страны, в том числе:

  1. «Нур-Султан-1»;

  2. Вокзальный комплекс «Нурлы-Жол»;

  3. «Алматы-1»;

  4. «Алматы-2»;

  5. «Караганда»;

  6. «Актобе»;

  7. «Уральск»;

  8. «Кызылорда»;

  9. «Атырау»;

  10. «Кокшетау»;

  11. «Костанай»;

  12. «Павлодар»;

  13. «Шымкент» и др.

АО «Национальная компания «Актауский морской торговый порт.

Линии метрополитена города Алматы.

Все аэропорты и аэродромы Казахстана, включая:

«Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;

«Международный аэропорт Алматы»;

«Международный аэропорт Петропавловск»;

«Международный аэропорт «ОРАЛ»;

«Международный аэропорт «Актобе»;

«Международный аэропорт Атырау» и др.

В перечень также вошли все автовокзалы страны.

Также подготовлен список запрещенных к проносу на указанные объекты веществ.

В него, в частности, вошли:

  • Взрывные и иные смертоносные устройства, взрывчатые вещества и предметы.

  • Радиоактивные вещества.

  • Наркотические вещества.

  • Легковоспламеняющиеся жидкости и вещества.

  • Воспламеняющиеся твердые вещества, которые от действия на них воды выделяют тепло и горючие газы, что может вызвать самовоспламенение и пожар.

  • Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии, упакованные в тару.

  • Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их.

  • Едкие и коррозирующие вещества;

  • Все виды оружия, колющее и режущее оружие и предметы, боеприпасы.

Вместе с тем разработан перечень лиц, в отношении которых не производится досмотр на данных объектах.

В него вошли:

  1. Президент РК

  2. премьер-министр РК и его заместители

  3. председатели Сената и Мажилиса Парламента РК

  4. Государственный секретарь РК

  5. руководитель Администрации президента РК

  6. председатель Конституционного Совета РК

  7. председатель Верховного суда РК

  8. председатель Национального банка РК

  9. помощник президента – секретарь Совета Безопасности РК

  10. Генеральный прокурор РК

  11. председатель КНБ РК

  12. управляющий делами Президента РК

  13. начальник Службы государственной охраны

  14. министры, а также ряд других лиц, включая дипломатов.

Полный текст документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 февраля.

Лариса Черненко
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