Виновник скрылся с места ДТП: как получить страховую выплату

Как отметили в агентстве, в Казахстане с 2003 года функционирует Фонд гарантирования страховых выплат. Это некоммерческая организация, акционерами которой являются страховые организации.

Фонд обеспечивает гарантию осуществления страховых выплат страхователям по гарантируемым видам страхования при ликвидации страховых организаций. К гарантируемым видам в том числе относится и обязательное автострахование (ОГПО ВТС). Но на этом функции Фонда не ограничиваются.

В случае, когда виновник ДТП неизвестен и скрылся с места происшествия, Фонд осуществляет выплаты по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего. На эти цели есть специальный резерв, который формируется за счет обязательных взносов страховых организаций. АРРФР

При этом выплаты по возмещению вреда здоровью потерпевшего осуществляются только при причинении тяжкого вреда здоровью. Право на такие выплаты из Фонда имеют граждане Казахстана, а также иностранцы и лица без гражданства.

Размеры таких выплат составляют в случае смерти пострадавшего 1000 МРП (3 063 000 тенге), а в случае причинения тяжкого вреда здоровью – 500 МРП.

Как отметили в агентстве, в случае смерти потерпевшего право на получение выплаты по возмещению вреда переходит к лицам, имеющим по закону такое право, то есть к наследникам умершего.

Лицу, осуществившему погребение потерпевшего, Фонд возмещает фактические расходы на погребение (100 МРП, 306 300 тенге).

Предъявить Фонду требование по получению таких выплат возможно в течение года со дня наступления страхового случая.

Обратиться в офис Фонда возможно по следующим телефонам: (727) 393 25 70, 248 06 31, 339 31 88; по адресу: Алматы, улица Рыскулбекова, 28/7, ЖК «Бай-Тал».