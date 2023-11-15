Как будут производиться страховые выплаты онлайн с 2024 года

Казахстан с 2024 года переходит на упрощенный порядок получения страховой выплаты (Европротокол). О процедуре онлайн-урегулирования страховых случаев по всем обязательным видам страхования рассказали в Агентстве по регулирования и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

"Онлайн-урегулирование страховых случаев упростит и сделает процесс страхования более транспарентным. Потребитель сможет, не посещая офис, подать заявление и необходимые документы для получения страховой выплаты через сайт страховой организации". Агентство по регулированию и развитию финансового рынка

Все этапы процесса урегулирования страхового случая от заявления до выплаты будут отражаться в личном кабинете потребителя и фиксироваться в Единой страховой базе данных. Электронная фиксация каждого этапа договора страхования позволит обеспечить защиту прав и интересов потребителей.

В агентстве отметили, что Европротокол позволит в режиме онлайн прямо на месте ДТП оформить страховой случай без привлечения дорожной полиции и обращения в суд. Европротокол можно будет применять, если в ДТП участвовали только два транспортных средства, отсутствует вред жизни и здоровью людей, не пострадало имущество третьих лиц.

Участники ДТП должны прийти к согласию, кто является виновником аварии, а кто упростит и сделает процесс страхования более транспарантным пострадавшим. При этом сумма ущерба не может превышать 100 МРП.

"Европротокол существенно упростит процесс и сократит срок получения страховой выплаты. Если на сегодня получение страховой выплаты, в среднем, занимает 92 дня, то Европротокол позволит получить деньги уже через 6 рабочих дней, включая три дня на оценку ущерба. Будет снижена нагрузка на дорожную полицию и суды", – отметили в АРРФР.

Для удобства пользователей Фонд гарантирования страховых выплат разработал специальное мобильное приложение, которое позволит подать онлайн-заявку в страховую организацию, пройти биометрическую идентификацию, приложить цифровые документы, фото и видео. Выплаты будут осуществлены страховой организацией на банковский счет пострадавшего.

Страховые организации также могут создать свои мобильные приложения и интерфейсы. У потребителя будет возможность выбора наиболее удобного сервиса.

В АРРФР резюмировали, что использование цифровых технологий позволит оптимизировать и автоматизировать все бизнес-процессы страхования, что, в конечном итоге, повысит охват населения страховыми услугами в регионах, доступность и качество страховых услуг для населения и бизнеса и значительно снизит количество судебных споров.

Ранее сообщалось, что новый мобильный сервис в страховании представили в Астане на Международном технологическом форуме Digital Bridge 2023. Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка представлен новый мобильный сервис в страховании – Европротокол.

Европротокол – это упрощенный порядок оформления страховой выплаты по обязательному автострахованию при незначительных дорожно-транспортных происшествиях. Он будет официально запущен с 1 января 2024 года.