Борьба с инфляцией – депутаты призвали обеспечить реальный рост доходов населения

По итогам 2021 года государственные органы заявили о том, что над продовольственной инфляцией в стране удалось одержать серьезную победу. Есть определенные достижения – это нулевой рост цен на социально значимые продукты и снижение стоимости на некоторые из них. Ведется еженедельный мониторинг цен и определен ответственный государственный орган. В то же время фракция «Народная партия Казахстана» обращает внимание нового состава правительства на то, что чрезмерная политизация инфляционной проблемы не только не способствует, но и осложняет ее решение. Депутат Мажилиса Айкын Конуров

По словам депутата, общий уровень цен на продовольствие поднялся, рост за 2021 года достиг 9,9%. А в структуре потребительских расходов населения 56,7% приходится на продовольствие. При этом две основные статьи расходов – это хлеб и крупы, мясо и мясопродукты.

За январь-ноябрь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 9,1%, из них крупы – на 20,2%, макаронные изделия – на 11,5%. Мясо выросло в цене на 8,7%, в том числе баранина – на 15,1%, конина – на 10%.

Таким образом, подорожание важнейших для простых людей продуктов исчисляется двузначными цифрами. Так что победу над ростом цен можно назвать чисто тактической. На начало 2022 года фиксируем новый виток цен. С 5 по 11 января цены на продукты в Казахстане выросли на 0,2%. Подорожали: капуста – на 4,3%, картофель – 0,8%, гречка – 0,4%, морковь – 0,2%, рис, сахар и соль – на 0,1%. Депутат Мажилиса Айкын Конуров

Мажилисмен отметил, что есть объективные причины и для дальнейшего роста цен:

1. После традиционного снижения спроса в начале года он затем вновь пойдет в рост, при этом к росту цен на товары подключатся еще и услуги.

2.Нынешнее искусственное сдерживание цен является лишь отсроченным во времени, усиливая потенциал «инфляционной пружины».

Депутат подчеркнул, что в Казахстане отмечаются высокие инфляционные ожидания, и это прямое следствие низкого доверия со стороны граждан. Это, в свою очередь, вызвано скоропалительностью принятия решений. Он напомнил, как прежнее правительство уже через неделю после Послания президента народу Казахстана утвердило «Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы». И, судя по срокам, во главу угла ставилась скорость, поэтому не проводилось качественное экспертное обсуждение, не говоря уже о научном.

Фракция «Народная партия Казахстана» предостерегает, что опора на одни лишь административные методы, ужесточение контроля, сбивание цен любыми путями, таргетирование инфляции через повышение базовой ставки могут сыграть злую шутку. В будущем это неизменно проявится сбоями на рынке, ростом процентных ставок по кредитам и в итоге – скачкообразный рост цен. Депутат Мажилиса Айкын Конуров

Он призывает новое правительство принципиально перезагрузить подходы к антиинфляционной работе. По его словам, нужна глубокая научно обоснованная и слаженная работа, прежде всего, аналитическая.

Казахстану нужна национальная антиинфляционная стратегия с ориентирами на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды. Особо обращаем внимание на то, что инфляция в Казахстане не монетарная, а мы ее импортируем, значит, бороться с инфляцией, применяя методы ужесточения денежно-кредитной политики, категорически нельзя. Депутат Мажилиса Айкын Конуров

Фракция считает, что необходимо найти баланс и обеспечить реальный рост доходов населения, не допустить, чтобы повышение зарплат и социальных выплат отставало от роста потребительских цен. А для этого нужно рассчитывать инфляцию для разных групп населения, которые потребляют по-разному.