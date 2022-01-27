У казахстанцев появилась возможность копить в долларах с годовой ставкой вознаграждения до 2,76%

Компания запустила новую программу накопительного страхования с высокой ставкой вознаграждения в долларах, которая может быть лучшей альтернативой долларовым депозитам.

За последние несколько лет ставка вознаграждения в долларах по банковским депозитам не превышает 1%. Однако на рынке появился страховой продукт, который дает возможность копить деньги, как на депозите, но с более высоким доходом, с гибкими условиями оплаты взносов и возможностью частичного получения накоплений в течение срока действия договора страхования. При этом обеспечивается страховая защита и применяются налоговые льготы при расчете заработной платы.

По сути, программа относится к накопительному страхованию жизни, но в отличие от других программ страхования имеет ряд особенностей.

Договор может заключаться на срок от двух до пяти лет. Заключая онлайн договор на ffin.life, клиент (страхователь) осуществляет взнос, от которого рассчитывается сумма накоплений к выплате в конце срока страхования. Есть возможность производить дополнительные взносы в любое удобное время, которые увеличивают накапливаемую сумму. При заключении договора онлайн для оплаты дополнительного взноса достаточно заполнить заявку в личном кабинете и там же осуществить онлайн оплату.

В течение срока страхования действует страховая защита на случай ухода из жизни в результате несчастного случая, клиент может выбрать страховую сумму до 10 000 долларов США. Помимо указанной страховой суммы наследники, определенные в договоре, получают сумму накоплений (выкупную сумму), сформированную на дату ухода из жизни клиента. Если в течение срока страхования ничего не случилось, то в конце срока страхования клиент получит деньги с учетом гарантированного инвестиционного дохода. Суммы, указанные в долларах США в страховом полисе, выплачиваются в тенге по курсу, установленному на дату выплаты.

По новой программе накопительного страхования жизни Freedom First годовая эффективная ставка вознаграждения в валюте – до 2,76% в зависимости от срока страхования.

Еще одно преимущество онлайн программы – возможность получать частичную выплату накоплений со второго года страхования на основании заявки клиента в личном кабинете на сайте компании.

Если заключить договор Freedom First на три года и более, то можно сэкономить на налогах 10% от суммы оплаченных взносов (на вычет при расчете заработной платы берутся страховые премии в пределах 320 МРП в течение года). Налоговый вычет по ИПН применяется по месту работы при предоставлении договора страхования и подтверждения об оплате страхового взноса. Таким образом, уменьшается ИПН и увеличивается сумма, получаемая клиентом на руки.

Во время действия договора страхования накопления не подлежат взысканию и разделу имущества при разводе и судебных разбирательствах.

На рынке существует множество способов приумножить капитал и защитить его от девальвации. Но только с накопительным страхованием жизни можно не только копить и получать инвестиционный доход в долларах, но и позаботиться о близких людях. Главная задача Freedom Finance Life – предоставить для этого своим клиентам выгодные возможности с помощью таких программ, как Freedom First. Председатель правления Freedom Finance Life Азамат Ердесов

Подробно ознакомиться с условиями и заключить онлайн договор по программе Freedom First можно на сайте ffin.life.

А если остались вопросы, можно позвонить в круглосуточный колл-центр компании по номеру 7775 (звонок бесплатный с мобильного).

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