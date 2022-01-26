Великобритания упростит въезд в страну для привитых от COVID-19 казахстанцев

Об этом сообщил министр транспорта Грант Шэппс в Twitter.

Согласно его заявлению, с 11 февраля 2022 года будут отменены тесты на COVID-19 и карантин для туристов, которые прошли вакцинацию препаратами, одобренными в Англии.

Великобритания признает одобренные ВОЗ вакцины: Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac-CoronaVac, Sinopharm Beijing и Covaxin.

Казахстанская вакцина QazVac (а также российская «Спутник V») не одобрена в стране, поэтому туристы, прошедшие вакцинацию этим препаратом, должны будут сдать ПЦР-тест. Но при этом карантин для них тоже отменяется.

Также карантин будет отменен для невакцинированных туристов. Обязательным для этих категорий граждан остается тест на COVID-19 перед вылетом и второй тест, который нужно сдать не позже, чем на второй день пребывания в Англии.

Как сообщает The Village, по данным туроператоров, новые правила позволят возобновить поток туристов в Великобританию. На данный момент, чтобы посетить страну, туристы должны сдать три теста и соблюдать 10-дневный карантин.

Всем прибывшим в Англию, независимо от их статуса вакцинации, по-прежнему нужно будет заполнить «форму поиска пассажиров».

Стоит отметить, что такие страны, как Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, пока не заявляли об ослаблении ограничений.