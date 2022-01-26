Самые ожидаемые сериалы 2022 года

2022 год порадует зрителей большим количеством новых сериалов: спин-оффы «Игры престолов» и «Ведьмака», долгожданная многосерийная версия по мотивам культовой саги «Властелин колец», расширение «Звездных войн», продолжение уже вышедших сериалов и многое другое. Zakon.kz предлагает список самых ожидаемых сериалов 2022 года.

«Дом дракона»

Первый спин-офф вселенной Вестероса рассказывает о становлении династии Таргариенов и о гражданской войне между Таргариенами и Веларионами, еще одними выходцами из Валирии. Сериал снят по мотивам книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Сам автор же является продюсером сериала. События разворачиваются примерно за 200 лет до войны за Железный трон. Первый сезон состоит из 10 серий.

«Властелин колец»

Не успев выпустить первый сезон, экранизацию, снятую по мотивам культовой фэнтези саги, уже продлили на второй. Ожидаемый крупнейший проект может стать одним из самых дорогих сериалов современности: на съемки первого сезона было потрачено около 465 миллионов долларов. Действия сериала разворачиваются во Второй эпохе Средиземья, когда были созданы Кольца всевластия.

«Оби-Ван Кеноби»

Состоящий из шести эпизодов сериал переносит зрителя на десять лет после событий «Мести ситхов» и уничтожения ордена джедаев. Оби-Ван Кеноби и Дарт Вейдер сразятся вновь. К своим ролям в сериале вернутся Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен.

«Одни из нас»

Действия сериала разворачиваются в постапокалиптических США. От вируса, вызванного грибными спорами, гибнет значительная часть цивилизации, а удачливые выжившие изолированы от всего мира и живут обособленно. Контрабандисту Джоэлу поручено вызволить девочку-подростка Элли из зоны карантина. Однако поездка сулит им немало опасностей.

«Песочный человек»

Экранизация одноименной серии комиксов британского писателя Нила Геймана расскажет историю повелителя сна, который провел 70 лет в плену. Освободившись из плена, он пытается навести порядок в своем королевстве. Помогут ему в этом царица Ада, Смерть, Желание, защитница владений королевства и ночной кошмар.