13:10 26.01.2022
Смерть управляющего директора «Оператор РОП» расследует столичная полиция
Фото: Zakon.kz
Скончался экс-управляющий директор по правовым вопросам ТОО «Оператор РОП» Руслан Шамшиев. Полиция Нур-Султана возбудила дело по статье «Доведение до самоубийства», сообщает Zakon.kz.
По данным столичной полиции, предварительная версия — самоубийство.
По факту обнаружения трупа мужчины отделом полиции района «Есиль» возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК («Доведение до самоубийства»), – пресс-служба ДП Нур-Султана.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия.
Руслан Шамшиев являлся управляющим директором по правовым вопросам ТОО «Оператор РОП» с 2021 года.
Ранее сообщалось, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева.