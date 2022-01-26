Смерть управляющего директора «Оператор РОП» расследует столичная полиция

По данным столичной полиции, предварительная версия — самоубийство.

По факту обнаружения трупа мужчины отделом полиции района «Есиль» возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК («Доведение до самоубийства»), – пресс-служба ДП Нур-Султана.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия.

Руслан Шамшиев являлся управляющим директором по правовым вопросам ТОО «Оператор РОП» с 2021 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева.