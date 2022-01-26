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Законодательство РК
13:10 26.01.2022

Смерть управляющего директора «Оператор РОП» расследует столичная полиция

полиция Фото: Zakon.kz
Скончался экс-управляющий директор по правовым вопросам ТОО «Оператор РОП» Руслан Шамшиев. Полиция Нур-Султана возбудила дело по статье «Доведение до самоубийства», сообщает Zakon.kz.

По данным столичной полиции, предварительная версия — самоубийство.

По факту обнаружения трупа мужчины отделом полиции района «Есиль» возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК («Доведение до самоубийства»), – пресс-служба ДП Нур-Султана.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия.

Руслан Шамшиев являлся управляющим директором по правовым вопросам ТОО «Оператор РОП» с 2021 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева.

Анастасия Московчук
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