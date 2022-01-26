14:48 26.01.2022
О маркировке табачных изделий рассказали в КГД
Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 1 января 2022 года вместо акцизных марок используются штрих-коды при маркировке табачных изделий. Такие штрих-коды обязаны наносить производители и импортеры табачных изделий, сообщает Zakon.kz.
Как пояснили в Комитете госдоходов, это связано с тем, что были внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым термин «акцизные марки» заменен на «средства идентификации».
Маркировка табачных изделий средствами идентификации обеспечивает прослеживаемость табачных изделий от производства/импорта до реализации конечному потребителю. Благодаря такой маркировке потребителям предоставляется возможность получать подробную информацию о приобретаемом товаре. Комитет госдоходов МФ РК
Как отметили в КГД, с 1 января 2022 года табачные изделия будут маркироваться исключительно средствами идентификации.
Что касается алкогольной продукции, то на нее будет наноситься учетно-контрольная марка, которая действовала и ранее.
Средство идентификации – это уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода, или записанная на радиочастотную метку, или представленная с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации.