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Законодательство РК
14:48 26.01.2022

О маркировке табачных изделий рассказали в КГД

маркировка сигарет Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 1 января 2022 года вместо акцизных марок используются штрих-коды при маркировке табачных изделий. Такие штрих-коды обязаны наносить производители и импортеры табачных изделий, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Комитете госдоходов, это связано с тем, что были внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым термин «акцизные марки» заменен на «средства идентификации».

Маркировка табачных изделий средствами идентификации обеспечивает прослеживаемость табачных изделий от производства/импорта до реализации конечному потребителю. Благодаря такой маркировке потребителям предоставляется возможность получать подробную информацию о приобретаемом товаре. Комитет госдоходов МФ РК

Как отметили в КГД, с 1 января 2022 года табачные изделия будут маркироваться исключительно средствами идентификации.

Что касается алкогольной продукции, то на нее будет наноситься учетно-контрольная марка, которая действовала и ранее.

Средство идентификации – это уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода, или записанная на радиочастотную метку, или представленная с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации.

Лариса Черненко
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