«Казахские корни» Чингисхана и другие исторические мифы

История Казахстана богата на события, интересна и даже в какой-то степени трагична. Несмотря на то, что история подчас нестабильная наука, как и некоторые другие гуманитарные дисциплины, она опирается на общепринятые факты с неопровержимыми доказательствами. Но сейчас стало модным услышать какую-нибудь гипотезу, красиво пересказать ее или снять видео-контент, а затем разослать в чаты мессенджеров. У новой «исторической версии» непременно найдутся последователи, которым официальная история кажется сплошной ложью. Доказать таким людям обратное – дело практически невозможное. Zakon.kz выбрал три исторических мифа, популярных в современном обществе.

Чингисхан был казахом

Главным аргументом этой теории является то, что в империи «сотрясателя Вселенной» использовались такие казахские слова, как «хан» и «курултай». Но на самом деле в монгольском языке до 40% тюркских слов. Один из казахстанских ученых в своих трудах ссылается на мемуары дяди Чингисхана, о которых историки по сей день ничего не слышали, а сами мемуары в глаза не видели. Отцом Чингисхана является Есугей бахадур из монгольского племени борджигин, а матерью – Оэлун из племени олхонутов. По существу, в XII веке не было ни монголов, ни казахов, ни бурят. Были группы тюркоязычных и монголоязычных племен. Вопрос, почему же казахи так хотят «сделать» Чингисхана своим, остается открытым, ведь он был довольно кровожадным завоевателем, который повинен в смерти более 40 миллионов человек.

Отрарская библиотека

Во время уничтожения Отрара армией Чингисхана сгорела и отрарская библиотека. Сейчас ее сравнивают с Александрийской библиотекой, жемчужиной древнего мира. Однако история полна упоминаний об Александрийской библиотеке, известны авторы, труды которых там находились, архитектурный план и изображения внешнего вида – тоже. А вот об Отрарской библиотеке известно лишь то, что она была. Но любители приукрасить историю поговаривают о сотне казахских книг, сгоревших там. Летописи средневековья не упоминают об этом, да и не стоит забывать, что речь идет о 1219 годе, когда большинство трудов писались на тюркском языке.

Курултай в местности Ордабасы

В 1726 году на левобережье долины реки Бадам, притока Арыси, состоялся всеказахский курултай, на который собрались представители всех трех жузов. Именно в Ордабасы был положен конец междоусобицам, и произошло объединение казахов для борьбы с джунгарами. В некоторых источниках говорится, что три жуза представляли Толе би, Казыбек би и Айтеке би соответственно. Однако, согласно общепринятому историческому факту, Айтеке би умер еще до проведения курултая.