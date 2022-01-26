Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился новым рекордом НБА

37-летний Джеймс признан самым возрастным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набрал более 25 очков в 18 матчах подряд, что позволило ему стать обладателем нового рекорда НБА. Он обошел по этому показателю великого Майкла Джордана, которому это достижение покорилось в 34 года.

LeBron James is the OLDEST player in NBA History to have 25+ points in 18 STRAIGHT GAMES.



He’s averaging 30-8.2-5.5 on 50% shooting since January 1st.



He is 45/1 odds for the MVP. 45/1.#Lakers #KingJames pic.twitter.com/Ju4t87ZiCb January 26, 2022

В прошедшем матче регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес» на выезде играл с «Бруклин Нетс». Гости праздновали успех – 106:96, в активе Джеймса – 33 очка.

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