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15:53 26.01.2022

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился новым рекордом НБА

Баскетбол НБА Рекорд Фото: Instagram/lebron.king.james
Звездный нападающий баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил очередной рекорд НБА, сообщает Zakon.kz.

37-летний Джеймс признан самым возрастным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набрал более 25 очков в 18 матчах подряд, что позволило ему стать обладателем нового рекорда НБА. Он обошел по этому показателю великого Майкла Джордана, которому это достижение покорилось в 34 года.

В прошедшем матче регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес» на выезде играл с «Бруклин Нетс». Гости праздновали успех – 106:96, в активе Джеймса – 33 очка.

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