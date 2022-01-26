Новый порядок ввоза в ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, вступит в силу 30 января
Как сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, новый порядок утвержден решением Совета ЕЭК от 12 ноября 2021 года.
Кроме того, решением утвержден перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза или сведений о таких документах.
Так, в Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, внесены следующие изменения:
Сокращен перечень таможенных процедур с шести до четырех при которых требуется соблюдение мер технического регулирования. Это выпуск для внутреннего потребления, свободная таможенная зона, отказ в пользу государства и специальная таможенная процедура.
Установлены общие для всех перечисленных таможенных процедур случаи и условия, когда не требуется подтверждать соблюдение мер технического регулирования (установлена единая форма уведомления).
Определены понятия, такие как «запасные части» и «единичный экземпляр».
Уточнены положения в части подтверждения соблюдения мер технического регулирования при ввозе продукции, в отношении которой в технических регламентах Союза предусмотрена оценка соответствия в форме государственной регистрации или ветеринарно-санитарной экспертизы.
Установлено, что при ввозе продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, документы об оценке соответствия должны действовать на момент регистрации декларации на товары (заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары).
Установлен перечень лиц, которые при ввозе продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, могут использовать документы, подтверждающие соблюдение мер технического регулирования, для представления их таможенным органам.
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