Новый порядок ввоза в ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, вступит в силу 30 января

Как сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, новый порядок утвержден решением Совета ЕЭК от 12 ноября 2021 года.

Кроме того, решением утвержден перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза или сведений о таких документах.

Так, в Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, внесены следующие изменения:

Сокращен перечень таможенных процедур с шести до четырех при которых требуется соблюдение мер технического регулирования. Это выпуск для внутреннего потребления, свободная таможенная зона, отказ в пользу государства и специальная таможенная процедура.

Установлены общие для всех перечисленных таможенных процедур случаи и условия, когда не требуется подтверждать соблюдение мер технического регулирования (установлена единая форма уведомления).

Определены понятия, такие как «запасные части» и «единичный экземпляр».

Уточнены положения в части подтверждения соблюдения мер технического регулирования при ввозе продукции, в отношении которой в технических регламентах Союза предусмотрена оценка соответствия в форме государственной регистрации или ветеринарно-санитарной экспертизы.

Установлено, что при ввозе продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, документы об оценке соответствия должны действовать на момент регистрации декларации на товары (заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары).