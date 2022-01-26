16:34 26.01.2022
Рамзан Кадыров заявил, что «никуда не уйдет» из Чечни
Фото: chechnya.gov.ru
Об этом он написал в Telegram.
Кадыров уточнил, что его «место в Чеченской Республике».
Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве – ни в качестве президента, ни в качестве министра и т.д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!Рамзан Кадыров
Кадыров является главой Чеченской Республики с 5 апреля 2011 года.
Имеет специальное звание — генерал-майор (милиции) полиции (2009) и воинское звание — генерал-майор (2020).