Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:34 26.01.2022

Рамзан Кадыров заявил, что «никуда не уйдет» из Чечни

обращение Фото: chechnya.gov.ru
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не видит себя президентом России, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

Кадыров уточнил, что его «место в Чеченской Республике».

Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве – ни в качестве президента, ни в качестве министра и т.д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!Рамзан Кадыров

Кадыров является главой Чеченской Республики с 5 апреля 2011 года.

Имеет специальное звание — генерал-майор (милиции) полиции (2009) и воинское звание — генерал-майор (2020).

Анастасия Московчук
Кадыров Рамзан Чечня
Заказчики январских терактов рассчитывали на победу – генерал Махмут Телегусов
25.01.2022
Пик заболеваемости «Омикроном» в Казахстане прогнозируется в середине февраля
25.01.2022
«Красный» уровень террористической опасности отменяется в Алматы и двух областях
25.01.2022
Озвучен состав казахстанской олимпийской команды
25.01.2022
Энергосистема Казахстана восстановлена
25.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости