Рамзан Кадыров заявил, что «никуда не уйдет» из Чечни

Об этом он написал в Telegram.

Кадыров уточнил, что его «место в Чеченской Республике».

Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве – ни в качестве президента, ни в качестве министра и т.д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду! Рамзан Кадыров

Кадыров является главой Чеченской Республики с 5 апреля 2011 года.

Имеет специальное звание — генерал-майор (милиции) полиции (2009) и воинское звание — генерал-майор (2020).