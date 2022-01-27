Как Казахстан может ежегодно экономить на здравоохранении 38,7 млрд тенге

Снижение вреда – это относительно новая тенденция в здравоохранении, чья основная задача в том, чтобы максимально уберечь человека от последствий вредных привычек и нездорового образа жизни. Такой подход нацелен не на запрет пагубного для здоровья поведения, а на изменение этого поведения на более безопасное.

К примеру, чтобы исключить дым – основной источник вреда при курении обычных сигарет, в рамках стратегии снижения вреда нужно перейти на менее вредные бездымные альтернативы.

Вредные привычки, такие как курение табака, употребление наркотических веществ, крепких алкогольных напитков, нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, рано или поздно приводят к негативным последствиям и становятся причиной многих неинфекционных заболеваний. К ним относятся ишемическая болезнь сердца, инсульт, инфаркт, онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет. По данным ВОЗ, на долю неинфекционных заболеваний в Казахстане приходится до 86% смертей.

В мае 2017 года на базе ОФ «Аман-саулык» была создана Рабочая группа по снижению факторов риска неинфекционных заболеваний, в состав которой вошли 11 представителей экспертного сообщества и государственных органов.

Они изучили международный опыт и оценили возможную экономическую эффективность от реализации Концепции снижения вреда в нашей стране, которая показала, что государство за 2019-2030 годы могло бы сэкономить 387,1 млрд тенге, а это 38,71 млрд тенге ежегодно. Эти средства можно перенаправить, например, на оснащение 154 государственных клиник аппаратами МРТ Optima MR 450.

Принимая во внимание эти цифры и понимая, что огромное количество людей нуждаются в снижении вреда и изменении своего образа жизни, и справиться в одиночку с такой глобальной задачей невозможно, в 2020 году мы приняли решение о создании Ассоциации, определив ее основной задачей реализацию права каждого на здоровье. Бахыт Туменова, глава Ассоциации «Денсаулык»

Ассоциацию поддерживают крупные организации, лучшие эксперты и активисты страны.

На сегодняшний день в ней 9 членов, среди которых «Алматы Менеджмент Университет», «Казахстанский Союз людей, живущих с ВИЧ», «Ассоциация специалистов, работающих в сфере психического здоровья», «Союз кризисных центров», «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (КМПА)», ОО «Ардагер», «Союз пивоваров Казахстана», ОФ «Улагатты Жануя», «Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК».

Свои намерения вступить в Ассоциацию высказала и компания Coca-Cola İçecek Kazakhstan.