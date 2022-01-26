Как маскируются финансовые пирамиды

Финансовые пирамиды предлагают гражданам сверхвысокий и, главное, гарантированный доход. Умело оказывая психологическое давление, они стараются обойти главную защиту вкладчиков – критическое мышление.

Схемы современных мошенников. Как может маскироваться финансовая пирамида

Создатели финпирамид пытаются замаскировать свои мошеннические схемы различными способами. Они могут утверждать, что ведут торговлю ценными бумагами, ювелирными украшениями, криптовалютой, турпутевками и другими товарами или услугами и вполне легально. Однако стоит понимать, что единственная цель таких организаций – привлечь деньги от доверчивых граждан, поверивших в сверхдоходный проект, и это чревато серьезными финансовыми потерями. АРРФР

Искать способы быстрого и легкого заработка – не очень хорошая идея, поскольку те граждане, которые верят мошенникам и перечисляют деньги, всегда остаются у «разбитого корыта», когда финансовая пирамида рушится.

Главная отличительная черта любой финансовой пирамиды - обещание очень высокой доходности и быстрого возврата вложенных денег. Организаторы также могут предлагать различные бонусы, льготы или даже прямые выплаты за каждого привлеченного нового участника. «Если вы приведете еще двоих вкладчиков, ваша доходность будет не 20%, а 30% в месяц», - обещают мошенники.

При этом они предлагают вложить небольшие суммы в качестве первоначального взноса, чтобы вкладчики поверили, что доходность действительно высокая и, главное, выплачивается.

Однако стоит учитывать, что цикл жизни современной пирамиды – всего несколько месяцев. За это время с помощью активной и навязчивой рекламы в социальных сетях и мессенджерах организаторы пытаются собрать как можно больше средств от доверчивых вкладчиков. При наступлении критического момента, то есть, когда поток новых вкладчиков не покрывает расходы на удержание старых – организаторы финпирамид попросту пропадают. Поэтому чем дольше, и чем больше денег вы вкладываете, тем выше риск потери этих средств. АРРФР

Финансовая пирамида в последнее время чаще всего маскируется под видом консалтинговой или инвестиционной компании.

Мошенники предлагают гражданам заработать на финансовом рынке, делая прямые вложения через их организацию. Высокую доходность и необходимость вложений именно от вас они мотивируют «эффектом масштаба». То есть, чем больше средств вложено в тот или иной инструмент, тем больше доходность. Что, конечно, невозможно.

На современном финансовом рынке ни один инструмент не может показывать высокую и при этом гарантированную доходность. Крупный заработок здесь напрямую связан с высокой волатильностью и высокой степенью риска. О чем, кстати, сразу предупреждают все официальные брокеры. АРРФР

Кстати, официальный брокер должен иметь лицензию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. За свои услуги по проведению ваших операций на бирже он берет комиссию, которая заранее прописывается в договоре.

Как отметили в агентстве, финансовые пирамиды не относятся к финансовым организациям и не имеют лицензии регулятора на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, и, соответственно, не подконтрольны финансовому регулятору.

Важно понимать, что вложение денег в нерегулируемые организации сопровождается высоким уровнем риска их полной потери, поскольку взаимоотношения между ее участниками строятся на взаимодоверии, и действия по передаче и концентрации денег осуществляются самими участниками. АРРФР

Если организация, которой вы хотите доверить свои деньги, имеет лицензию агентства, то вы можете обратится в Агентство с жалобой, но в случае финансовых пирамид, никто вам не может гарантировать сохранность ваших денег. Необходимо проверять наличие лицензии у организаций на официальном сайте агентства.

Главная цель финансовой пирамиды – заработок ее организаторов, а не участников.

Еще один популярный способ маскировки - под сетевой маркетинг, когда вам предлагают «особенный/уникальный», «чудотворный», «полезный» товар или «специальную», «ограниченную» услугу. Это могут быть косметика, часы, различные услуги от обучения вложения денег в акции, различных курсов до членства в клубе, предложений круизов, путешествий и развлечений.

Финансовые пирамиды, в целом, могут активно работать в различных отраслях и сферах – в страховом секторе, на рынке недвижимости, на Форекс-рынке и др.

Если псевдоинвестиции – ловушка для достаточной продвинутой аудитории, то для людей с низким уровнем финансовой грамотности мошенники придумали различные платформы для заработка. Это фейковые сетевые ресурсы, на которых размещается информация, что создана некая программа для автоматического заработка на финансовом рынке и ее создатели готовы предоставить ее гражданам. Подобные платформы выполняют задачу – убедить отдать деньги в управление лже-брокеру. АРРФР

При этом мошенники очень любят «пускать пыль в глаза», демонстрируя истории успеха своих вкладчиков и обещая, что уже в кратчайшее время вы сможете позволить себе все, что захотите. Но нужно понимать, что главная цель мошенников – это собственный, а не ваш заработок.

Именно поэтому очень важно перед любыми вложениями критически отнестись ко всей информации и задавать как можно больше вопросов.

Фото: АРРФР