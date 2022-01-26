Главные фавориты Олимпиады-2022 отложили свой вылет в Пекин из-за COVID-19

Сначала вылет норвежских лыжников был сорван из-за того, что коронавирус был обнаружен у тренера спринтерской группы Арильда Монсена. Затем в список зараженных попали члены женской олимпийской сборной Норвегии Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг, передает норвежское издание NRK.

Вся команда находилась на сборах в Италии, где готовились к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Очень обидная ситуация для команды. Тем, кого это коснулось, очень обидно. Все живут на расстоянии друг от друга. Мы сосредоточились на этом, мы своего рода маленькие «пузыри» — у нас есть возможность поступить так. Мы строго соблюдаем итальянские правила в отношении самоизоляции. Все будут изолированы от инфицированных. В ближайшие дни мы станем интенсивно отслеживать инфекцию, чтобы узнать, будут ли еще заражения. Ойстейн Андерсен, доктор сборной Норвегии

Изначально планировалось, что норвежские спортсмены вылетят в Пекин 27 января, теперь дату перенесли на 31 число.

Мужская и женская Норвегии по лыжным гонкам являются главными фаворитами во всех дисциплинах будущих Игр.

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