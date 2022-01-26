Национальный оператор лотереи выделит гранты для поступления в вузы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своих недавних выступлениях объявил о срочной необходимости увеличить доступность образования для абитуриентов, особенно для тех, кто желает обучиться техническим специальностям в различных регионах. На сегодня ситуация такова, что большое количество талантливых студентов и абитуриентов, к сожалению, не имеют финансовых возможностей для обучения по выбранным техническим специальностям, особенно это касается детей из многодетных семей, людей с ограниченными возможностями или из дальних регионов.

Не оставаясь в стороне от проблемы, Национальный оператор лотереи «Сәтті Жұлдыз» вносит свой посильный вклад в повышение доступности высшего образования по техническим специальностям в регионах и объявляет о наборе заявок на получения грантов.

«Сәтті Жұлдыз» уже подписал меморандумы с рядом учебных заведений в различных регионах по поиску и выдаче грантов талантливым, способным, но не имеющим возможности учиться в силу определенных обязательств молодым казахстанцам. Уже в ближайшее время будет объявлено, в какие университеты и сколько грантов выделяет Национальный оператор лотереи для казахстанской молодежи.

Отбором кандидатов на гранты от «Сәтті Жұлдыз» займется беспристрастная комиссия, состав и работа которой будет открыта для общества. Все подробности появятся на сайте SZ.KZ совсем скоро. Нужно всего лишь следить за новостями!

Мы поддерживаем инициативы президента страны, это важно для общества, в стране ощущается нехватка специалистов, а мы не можем остаться в стороне, т.к. это будущее страны. И мы готовы взять на себя инициативу в данном направлении и обеспечить возможностью бесплатного обучения большего числа студентов для более качественного кадрового резерва будущих технических специалистов. Президент национального оператора лотереи «Сәтті Жұлдыз» Александр Тен

Помимо выделяемых грантов, Национальный оператор лотереи объявляет о старте весной 2022 года «Студенческой лотереи». Это еще один шанс для абитуриентов и студентов получить грант на весь период обучения или оставшихся курсов обучения в любом выбранном казахстанском университете. Планируется, что в «Студенческой лотерее» смогут принять участие абитуриенты, а также студенты платной формы обучения или их родители (законные представители). Розыгрыш проведут посредством лототрона честно и прозрачно, без вмешательства человеческого фактора.

В рамках «Студенческой лотереи» предусмотрены следующие виды:

«Абитуриент» – оплата полного курса обучения (4 года).

«Студенты 2-го курса» – оплата оставшихся трех курсов обучения.

«Студент 3-го курса» – оплата оставшихся двух лет обучения.

«Студент 4-го курса» – оплата последнего курса обучения

АО Сәтті Жұлдыз не будет иметь коммерческого дохода от проведения «Студенческой лотереи», гарантируя при этом оплату обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством. Все расходы на организацию, проведение лотереи и обеспечение грантами Национальный оператор берет на себя.