Дело экс-министра здравоохранения Биртанова просят вернуть прокурору

Суд проходил онлайн через программу Zoom. Заседание было открытое, в нем приняли участие более 80 человек.

Во время ознакомления с участниками процесса у стороны защиты возникли вопросы к потерпевшей стороне, то есть к представителям Минздрава. Ведомство представляли два человека – Акбаев и Жаканова.

Оказалось, что Жаканова работала судьей в экономическом суде Нур-Султана, ушла на пенсию в 2011 году. Сейчас, по ее словам, она работает в подведомственной Минздраву организации и участвует в данном процессе по доверенности, подписанной 21 января новым министром здравоохранения Ажар Гиният. Но с самим министерством у нее нет договорных отношений.

Адвокат экс-министра Серик Сагалиев уточнил, не приостановлена ли отставка и оплачивается ли ее работа. Представитель Минздрава ответила, что лицензия не приостановлена, работа оплачивается.

Судья в отставке не имеет права заниматься оплачиваемой деятельностью, поэтому она не может быть представителем потерпевшей стороны. Адвокат Серик Сагалиев

Рассматривающий это дело судья Ибрагим Алькенов попытался успокоить участников. Он предложил удалить с процесса Жаканову, оставив только Акбаева, поскольку дело пока на стадии предварительного слушания. Но адвокаты попросили все же рассмотреть отвод.

В итоге судья удалился в совещательную комнату и вернувшись озвучил постановление.

Суд считает возможным отстранить от участия представителя потерпевшей стороны Жакановой на стадии предварительного слушания до выяснения законности ее участия. Судья Ибрагим Алькенов

Следом судья дал слово сторонам. Адвокаты Олжаса Абишева попросили суд вернуть дело прокурору для устранения нарушений. Они заявили, что не ознакомлены со всеми материалами расследования и им следует дать время.

Судья дал слово сторонам. Адвокаты Олжаса Абишева попросили суд вернуть дело прокурору для устранения нарушений. Они заявили, что не ознакомлены со всеми материалами расследования и им следует дать время.

Его поддержала и сторона защиты Биртанова. Адвокаты сказали, что тоже не успели ознакомиться с материалами досудебного расследования, они направляли ходатайства, но их не решили и направили дело в суд. Это считается нарушением закона. Адвокаты считают, что дело следует вернуть прокурору.

Во время предварительного слушания защита рассказала детали уголовного дела. Министерство здравоохранения выступает потерпевшим. От него выступали двое представителей, в том числе судья в отставке. Теперь остался только директор Департамента собственной безопасности Аскар Акбаев.

По словам адвоката, в ответе руководителя Ericsson Nicola Tesla говорится, что из-за следственных действий был нанесен вред репутации компании. Руководство хорватской компании утверждает, что Ericsson Nicola Tesla выполнила все обязательства.

В ответе также говорится, что в их обязанности не входила поставка информационной системы для медучреждений Казахстана. Что при приемке Платформы из 33 информационных систем, предусмотренных для интеграции, 11 были интегрированы до передачи заказчику. Что оставшиеся информационные системы не были интегрированы, потому что Казахстан не выполнил своего обязательства по подготовке оставшихся информационных систем к процессу интеграции. Более того, компания заявила о вероятном вмешательстве во время расследования третьих лиц в Платформу или связанную с ней инфраструктуру, что привело к ухудшению или изменению ее настроек. Адвокат Серик Сагалиев

Не все участники успели уложиться в отведенное время. Слушание продолжится завтра 27 января.

Экс-министр и вице-министр здравоохранения Елжан Биртанов и Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Елжан Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года. Он заявляет о своей невиновности.