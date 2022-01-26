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19:05 26.01.2022

Презентован документальный фильм о январских событиях

Презентован документальный фильм о январских событиях Фото: Zakon.kz
26 января, на площадке Службы центральных коммуникаций состоялась презентация документального фильма «Трагический январь. Как это было», сообщает Zakon.kz.

Кинопоказ начался с минуты молчания в память о жертвах самой страшной и кровавой трагедии в истории независимого Казахстана. В ходе презентации эксперты обменялись мнениями.

Эфирная премьера фильма состоится на телеканале «Хабар» 26 января в 20:30.

Фильм представляет собой нарезку из редких документальных кадров, рассказывающих о развитии событий с точной хроникой. Все события указывают на то, что действия террористов координировались из единого центра.

Для меня это очень важный фильм и очень нужный фильм, потому что это промежуточные итоги. Я был очень хорошо погружен в события, которые были в Алматы, и был на площади с 4-го на 5-е. Очень важно сказать, что мы ждем, и я непосредственно жду вторую часть этого фильма, не «как это было», а «почему это было». Журналист Денис Кривошеев

Съемочной группой выстроена линия, где зрителю предоставляется полный фактаж событий, детали, а также заявления руководства страны.

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