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В Москве показали фильм о Январских событиях

Январские события Фото: Zakon.kz
В Москве в казахстанском павильоне на ВДНХ состоялся показ документального фильма "Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было", снятого ко второй годовщине трагических событий, сообщает Zakon.kz.

Лента рассказывает, как в те дни развивалась ситуация в городах страны, какие ключевые решения принимались и как был преодолен кризис. Авторы изучили и проанализировали все обстоятельства и факты, документы, фото, видео и свидетельства очевидцев, что позволило воссоздать полную и подробную картину произошедшего.

"Выступая перед показом, посол Казахстана в России Даурен Абаев назвал Қаңтар катализатором важных перемен в стране, именно поэтому огромное значение имеет объективное, непредвзятое и лишенное тенденциозности осмысление событий тех дней", - говорится на сайте посольства РК в России.

Абаев рассказал, почему именно в России решили показать этот фильм.

"Мы не могли не продемонстрировать фильм здесь, в России, в стране, где этой темой по понятным причинам живо интересуются эксперты и широкая общественность", – подчеркнул посол.

Гостями мероприятия стали представители администрации президента РФ, МИД РФ, Секретариата ОДКБ, известные российские ученые, эксперты и журналисты.

Сам фильм можно посмотреть по ссылке.

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