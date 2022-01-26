Работникам промышленных предприятий в Жамбылской области повышают зарплаты

В соответствии с поручениями главы государства заработная плата сотрудников ТОО «Казфосфат» в 2021 году была повышена на 40 процентов, в этом году – на 15 процентов (всего трудятся 6200 человек), ТОО «Таразский металлургический завод» – на 25 процентов (770).

ТОО «Казфосфат» производит фосфориты, фосфор желтый, аммофос и трикальцийфосфат. Около 80 процентов выпущенной продукции отправляется в Россию, Беларусь, Украину, Литву, Латвию, Польшу и в другие страны.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Генеральный директор Нурхан Нурланов отметил, что особое внимание уделяется выполнению социальных обязательств. Буквально за три месяца был отремонтирован 72-квартирный дом в городе Каратау. В первую очередь квартиры получили многодетные семьи, ветераны производства, а также инвалиды труда. Кроме этого, в городе на средства ТОО «Казфосфат» построен парк «30 лет Независимости». В городе Жанатасе планируется построить для работников жилой комплекс на 220 квартир.

В рамках проекта «Таразға тарту» компания осуществила реконструкцию набережной Үшбұлақ.

Всего за прошедший год на строительство соцобъектов выделено 6,8 млн долларов США, в этом году предусмотрено 21,2 млн долларов США.

Стоит добавить, что в преддверии праздников заводчане получают премии.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

На данный момент ведется строительство новой линии по выпуску аммофоса мощностью 500 тысяч тонн в год на сумму 77,6 млн долларов США. Всего задействовано 20 подрядных организаций, более 600 строителей. После запуска линии будет создано свыше 500 постоянных рабочих мест.

Как сообщил генеральный директор ТОО «ТМЗ» Габит Султанкулов, здесь ежегодно могут производить до 60 тысяч тонн ферросплавов и 48 тысяч тонн электродной массы. Продукция экспортируется в Узбекистан, Таджикистан, Россию, Грузию, Киргизскую Республику. Предприятие является единственным производителем электродной массы в Казахстане. Ведутся работы по модернизации цеха по выпуску электродной массы и по реконструкции пекохранилища.

Выступили и председатели первичных профсоюзных организаций.

Несмотря ни на какие трудности, необходимо обеспечить бесперебойную работу заводов, выполнить обязательства по коллективным договорам. В рамках исполнения поручений главы государства проводится большая работа по поддержке отечественных товаропроизводителей. Крупнейшим промышленным предприятиям области будет оказана всесторонняя поддержка. Сохранение рабочих мест, рост заработной платы, улучшение условий труда – эти основные вопросы должны быть всегда на особом контроле. Предприятиям нужно усилить сотрудничество с колледжами и вузами области. Нужно избавляться от формализма в работе по внедрению дуального обучения и совместно готовить востребованных специалистов среди местных ребят. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Он подчеркнул, что бизнес должен нести социальную ответственность.

Наша задача – совместными усилиями решать социальные проблемы и создавать хорошие условия для жителей. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В ходе встречи были озвучены и проблемные вопросы, касающиеся нехватки кадров, логистики, работы общественного транспорта, состояния дорог, улучшения санитарно-защитной зоны.

Глава региона акиму города Тараза и руководителям ведомств поручил усилить взаимодействие с предприятиями в решении проблемных вопросов.

В этот же день глава региона ознакомился со строительством новой линии по выпуску аммофоса в ТОО «Казфосфат».

Аким области также проинспектировал ход реконструкции цеха по выпуску окиси цинка, свинца ТОО «Джон Бан МеталлПром». После запуска цеха планируется обеспечить работой 200 человек.

Добавим, что за 2021 год промышленными предприятиями области произведено продукции на 553 млрд тенге. Индекс промышленного производства составил 104,5%.