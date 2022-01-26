В центре Алматы горит здание, огонь едва не перекинулся на банк

В 19:23 силы ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу: улица Толе би, 177б.

Фото: Zakon.kz

Горел мансардный этаж нефункционирующего здания. Огонь перешел на кровлю. Была угроза перехода огня на соседнее здание, где размещается банк.

На месте пожара создано два участка тушения пожара: с южной и северной стороны. Развернуты пожарные автолестницы, введены пожарные стволы. Автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. На месте работают 10 единиц техники, 50 человек личного состава. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Пожар был локализован в 20:35. Огнеборцам удалось снять угрозу распространения огня на расположенный рядом банк.

Фото: Zakon.kz

По словам корреспондента Zakon.kz, движение на улице перекрыто. Пускают только общественный транспорт.