Происшествия

Сильный пожар в историческом здании в центре Алматы удалось потушить

Алматы, пожар, историческое здание , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 21:06 Фото: Zakon.kz
Вечером 9 ноября в Алматы был потушен пожар в административном здании по улице Толе би, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло в бывшем здании Минфина КазССР, построенном в 1938 году на "старой" площади города. По данным спасателей, горела кровля трехэтажного строения. Общая площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

На месте работали подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям по повышенному рангу вызова. Пострадавших нет.

Это уже второй крупный пожар за день в Алматы. Ранее горел детский дом "Перзент" в Наурызбайском районе Алматы. Пожар там уже потушили.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
