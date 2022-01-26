Советы юриста бизнесменам, пострадавшим во время беспорядков

Адвокат из адвокатской конторы «Kaplan, Lee& Partners» Ильяс Ибраимов назвал основные правила, которых следует придерживаться бизнесменам, чье имущество пострадало во время январских беспорядков в Казахстане.

Предпринимателям необходимо помнить, что нельзя проводить уборку и восстановление имущества даже при наличии видеозаписи о причиненном ущербе, но и сами видеозаписи и иные доказательства стирать ни в коем случае нельзя, так как их нужно будет передать сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме того, необходимо незамедлительно обратиться в органы полиции по номеру «102». Пока вы будете ожидать их приезда, можете составить список поврежденного, уничтоженного и украденного имущества. На каждый из предметов желательно подготовить документы. Адвокат Ильяс Ибраимов

Следует отметить, что необходимо записать ФИО и номер следователя и, помимо этого, номер КУИ (номер ЕРДР в редких случаях будет присвоен на месте). После того, как вашему делу будет присвоен номер ЕРДР, вы можете отслеживать ход рассмотрения вашего заявления на сайте qamqor.gov.kz, рассказал адвокат Ильяс Ибраимов.

22 января 2022 года премьер-министр РК поручил ускорить работы по возмещению ущерба бизнесу. Как известно, выплаты пострадавшим физическим лицам были начаты 24 января. Также известно, что за помощью можно обратиться в Halyk Bank. 26 января состоялся круглый стол с НПП «Атамекен».