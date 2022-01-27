00:46 27.01.2022
В ЮАР найден новый коронавирус
Фото: pixabay
В ЮАР открыли новый вид коронавируса летучих мышей под названием NeoCov. Как выяснили ученые, он может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, сообщает Zakon.kz.
Но пока этого не произошло, поскольку ему не хватает одной мутации. Исследование опубликовано на bioRxiv.
Пока вирус в клетки легких человека он проникать не может, но в случае точечной мутации в геноме этого коронавируса это станет возможно.
Ученые прогнозируют, что в том случае, если люди и дикие животные будут контактировать чаще, в мире могут появиться новые коронавирусные пандемии. Это объясняется тем, что в популяции летучих мышей и других животных есть патогены, способные заразить человека.
По данным исследователей, NeoCov является близким родственником возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Авторы исследования - биологи под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня.