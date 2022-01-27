В ЮАР найден новый коронавирус

Но пока этого не произошло, поскольку ему не хватает одной мутации. Исследование опубликовано на bioRxiv.

Пока вирус в клетки легких человека он проникать не может, но в случае точечной мутации в геноме этого коронавируса это станет возможно.

Ученые прогнозируют, что в том случае, если люди и дикие животные будут контактировать чаще, в мире могут появиться новые коронавирусные пандемии. Это объясняется тем, что в популяции летучих мышей и других животных есть патогены, способные заразить человека.

По данным исследователей, NeoCov является близким родственником возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Авторы исследования - биологи под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня.