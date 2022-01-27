Вирусолог предсказал сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

Всплеск заболеваемости COVID-19, связанный с распространением «омикрон-штамма» коронавируса, быстро пойдет на спад. Снижения заболеваемости можно ожидать уже в десятых числах февраля. Об этом радио Sputnik сообщил вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков.

Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится. Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе. В России волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел. Член-корреспондент РАН Петр Чумаков

Вирусолог отметил, что «омикрон-штамм» более заразный, чем предыдущие варианты. Поэтому на самом деле вызванная волна заболеваемости может быть масштабнее.

Большинство людей, по наблюдениям Чумакова, болеют бессимптомно. И в реальности гораздо больше людей вовлечено в волну заражений, чем показывает статистика.

По мнению вирусолога, это последняя большая волна COVID-19, и если будет следующая, то она пройдет незаметно.

В результате этой волны значительная часть людей окажется устойчивой к дальнейшему заражению коронавирусом. Эволюция вируса идет в сторону уменьшения патогенности. Петр Чумаков

По мнению Чумакова, следующая волна может быть незаметной. А в будущем человечество будут ждать лишь маленькие подъемы заболеваемости.