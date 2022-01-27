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Законодательство РК
07:40 27.01.2022

Плату за перевозку оружия отменили в аэропорту Нур-Султана

охота оружие аэропорт Фото: pixabay
Охотники вынуждены платить двойную оплату за одну и ту же услугу – за провоз оружия и боеприпасов они платили и авиакомпаниям, и аэропорту, сообщает Zakon.kz.

14 июля 2021 года в Агентство по защите и развитию конкуренции обратилась Республиканская ассоциация охотников «Кансонар», сообщает пресс-служба агентства.

Охотники сообщили о взимании 15 тысяч тенге со стороны аэропорта за перевозку оружия и боеприпасов. Однако стоимость услуги за провоз оружия уже включена в авиакомпаниях. Пассажиры столкнулись с взиманием двойной оплаты за одну и ту же услугу.

Сотрудники агентства установили, что такая услуга не была согласована с антимонопольным органом. Антимонопольщики направили материалы в главную транспортную прокуратуру. Прокуратура вынесла протест незаконности деятельности данной услуги. В свою очередь аэропорт подал иск о несогласии в суд.

6 января специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана вынес решение об отмене платной услуги.

Решение суда еще не вступило в силу.

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