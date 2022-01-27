Число заболевших COVID-19 за сутки вновь выросло

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 2 852,

в Алматы – 2 491,

в Шымкенте – 168,

в Акмолинской области –907,

в Актюбинской области – 513,

в Алматинской области – 454,

в Атырауской области – 414,

в ВКО – 549,

в Жамбылской области – 242,

в ЗКО – 451,

в Карагандинской области – 2 209,

в Костанайской области – 490,

в Кызылординской области – 134,

в Мангистауской области – 128,

в Павлодарской области – 1 153,

в СКО – 407,

в Туркестанской области – 90.

Всего в стране подтверждено 1 192 211 случаев.

11 305 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 6 205,

в Алматы – 1 635,

в Шымкенте – 64,

в Акмолинской области – 138,

в Актюбинской области – 223,

в Алматинской области – 403,

в Атырауской области – 179,

в ВКО – 259,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 93,

в Карагандинской области – 830,

в Костанайской области – 164,

в Кызылординской области – 391,

в Мангистауской области – 136,

в Павлодарской области – 289,

в СКО – 194,

в Туркестанской области – 102.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 021 215 человек.