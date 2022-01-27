Число заболевших COVID-19 за сутки вновь выросло
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 января 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2 852,
в Алматы – 2 491,
в Шымкенте – 168,
в Акмолинской области –907,
в Актюбинской области – 513,
в Алматинской области – 454,
в Атырауской области – 414,
в ВКО – 549,
в Жамбылской области – 242,
в ЗКО – 451,
в Карагандинской области – 2 209,
в Костанайской области – 490,
в Кызылординской области – 134,
в Мангистауской области – 128,
в Павлодарской области – 1 153,
в СКО – 407,
в Туркестанской области – 90.
Всего в стране подтверждено 1 192 211 случаев.
11 305 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 6 205,
в Алматы – 1 635,
в Шымкенте – 64,
в Акмолинской области – 138,
в Актюбинской области – 223,
в Алматинской области – 403,
в Атырауской области – 179,
в ВКО – 259,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 93,
в Карагандинской области – 830,
в Костанайской области – 164,
в Кызылординской области – 391,
в Мангистауской области – 136,
в Павлодарской области – 289,
в СКО – 194,
в Туркестанской области – 102.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 021 215 человек.