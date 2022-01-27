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08:01 27.01.2022

Число заболевших COVID-19 за сутки вновь выросло

Коронавирус Казахстан 27 января Фото: Zakon.kz
В стране зарегистрировали на 1790 заболевших больше, чем днем ранее. Рост суточных заражений наблюдается в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 2 852,

  • в Алматы – 2 491,

  • в Шымкенте – 168,

  • в Акмолинской области –907,

  • в Актюбинской области – 513,

  • в Алматинской области – 454,

  • в Атырауской области – 414,

  • в ВКО – 549,

  • в Жамбылской области – 242,

  • в ЗКО – 451,

  • в Карагандинской области – 2 209,

  • в Костанайской области – 490,

  • в Кызылординской области – 134,

  • в Мангистауской области – 128,

  • в Павлодарской области – 1 153,

  • в СКО – 407,

  • в Туркестанской области – 90.

Всего в стране подтверждено 1 192 211 случаев.

11 305 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 6 205,

  • в Алматы – 1 635,

  • в Шымкенте – 64,

  • в Акмолинской области – 138,

  • в Актюбинской области – 223,

  • в Алматинской области – 403,

  • в Атырауской области – 179,

  • в ВКО – 259,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 93,

  • в Карагандинской области – 830,

  • в Костанайской области – 164,

  • в Кызылординской области – 391,

  • в Мангистауской области – 136,

  • в Павлодарской области – 289,

  • в СКО – 194,

  • в Туркестанской области – 102.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 021 215 человек.

Данияр Кунафин
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