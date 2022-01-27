13 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 26 января 2022 года предоставил Минздрав РК.

В стационарах лечатся 10 137 пациентов, на амбулаторном уровне – 149 086.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 385 пациента;

в состоянии крайней степени тяжести – 129;

на аппарате ИВЛ – 81.

Фото: Минздрав РК