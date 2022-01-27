08:07 27.01.2022
13 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки
На 27 января лечение от КВИ продолжают получать 159 223 человек (157 819+ и 1 404-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 26 января 2022 года предоставил Минздрав РК.
В стационарах лечатся 10 137 пациентов, на амбулаторном уровне – 149 086.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 385 пациента;
в состоянии крайней степени тяжести – 129;
на аппарате ИВЛ – 81.
Фото: Минздрав РК
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