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08:07 27.01.2022

13 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки

На 27 января лечение от КВИ продолжают получать 159 223 человек (157 819+ и 1 404-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 26 января 2022 года предоставил Минздрав РК.

В стационарах лечатся 10 137 пациентов, на амбулаторном уровне – 149 086.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 385 пациента;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 129;

  • на аппарате ИВЛ – 81.

Коронавирус Казахстан 27 января

Фото: Минздрав РК

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