08:31 27.01.2022
Фильм Mortal Kombat получит продолжение
Фото: pixabay
Популярная франшиза Mortal Kombat пользовалась популярностью на стриминговой площадке HBO Max, из-за чего студия Warner Bros. решила выпустить сиквел, сообщает Zakon.kz.
Экранизация игры Mortal Kombat 2021 года получит сиквел. Его разработкой займутся студии New Line CInema и Warner Bros., сообщает Федеральное агентство новостей.
Детальной информации о сиквеле, как и даты выхода на экраны, нет. Известно только об официальном подтверждении сценариста Джереми Слейтера.
Популярная франшиза получила перезапуск в 2021 году и получила неоднозначные отзывы, хотя фанаты вселенной оставили преимущественно положительные оценки.
Концовка фильма напрямую указывало на продолжение. Вопросы вызывала только финансовая успешность. Фильм получил гибридный релиз. В кинотеатрах он собрал небольшую кассу, но имел успех на стриминговой площадке HBO Max. Это побудило студию Warner Bros. выпустить сиквел.