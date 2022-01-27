Фильм Mortal Kombat получит продолжение

Экранизация игры Mortal Kombat 2021 года получит сиквел. Его разработкой займутся студии New Line CInema и Warner Bros., сообщает Федеральное агентство новостей.

Детальной информации о сиквеле, как и даты выхода на экраны, нет. Известно только об официальном подтверждении сценариста Джереми Слейтера.

Популярная франшиза получила перезапуск в 2021 году и получила неоднозначные отзывы, хотя фанаты вселенной оставили преимущественно положительные оценки.

Концовка фильма напрямую указывало на продолжение. Вопросы вызывала только финансовая успешность. Фильм получил гибридный релиз. В кинотеатрах он собрал небольшую кассу, но имел успех на стриминговой площадке HBO Max. Это побудило студию Warner Bros. выпустить сиквел.