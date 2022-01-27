Данилина впервые в карьере поборется за трофей AusOpen-2022

Казахстанская спортсменка в дуэте с бразильянкой Беатрис Хадда Майя продолжают яркое и удачное выступление на кортах Мельбурна.

Рано утром 27 января они играли полуфинал парного разряда на главной площадке Чемпионата Австралии - Арене Рода Лейвера. В финальной схватке им противостояли одни из главных фаворитов данных состязаний – японки Сюко Аояма и Эна Сибахара, вторые сеяные AusOpen-2022.

Несмотря на авторитет соперниц, Анна и Беатрис сумели навязать свою игру и выиграть в трех сетах – 6:4, 5:7, 6:4.

Теперь, они сыграют в финале, где будет разыгран титул победителей австралийского первенства. Соперники по решающей встрече будет определен после завершения матча Б.Крейчекова/К.Синиакова (Чехия) - В.Кудерметова (Россия)/Э.Мертенс (Бельгия).

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.