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08:40 27.01.2022

Данилина впервые в карьере поборется за трофей AusOpen-2022

Теннис AusOpen Полуфинал Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина получила шанс сыграть в решающем матче за титул чемпионки австралийского турнира, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка в дуэте с бразильянкой Беатрис Хадда Майя продолжают яркое и удачное выступление на кортах Мельбурна.

Рано утром 27 января они играли полуфинал парного разряда на главной площадке Чемпионата Австралии - Арене Рода Лейвера. В финальной схватке им противостояли одни из главных фаворитов данных состязаний – японки Сюко Аояма и Эна Сибахара, вторые сеяные AusOpen-2022.

Несмотря на авторитет соперниц, Анна и Беатрис сумели навязать свою игру и выиграть в трех сетах – 6:4, 5:7, 6:4.

Теперь, они сыграют в финале, где будет разыгран титул победителей австралийского первенства. Соперники по решающей встрече будет определен после завершения матча Б.Крейчекова/К.Синиакова (Чехия) - В.Кудерметова (Россия)/Э.Мертенс (Бельгия).

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Куандык Шынасилов
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