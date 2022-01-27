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09:45 27.01.2022

Данилина-Хаддад Майя в финале сыграют с лучшей теннисной парой мира

Теннис Финал AusOpen Фото: ktf.kz
Казахстанско-бразильский дуэт Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя узнали своих соперников по решающему матчу Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В финале AusOpen-2022 Анна и Беатрис сыграют с первыми сеяными нынешних состязаний – представителями Чехии Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. 27 января чешская пара во втором полуфинале австралийского турнира была сильнее Элизы Мертенс (Бельгия) и Вероники Кудерметовой (Россия) – 6:2, 6:3.

Катерина Синякова и Барбора Крейчикова являются первыми и вторыми номерами в женском мировом рейтинге среди игроков парного разряда. Финал парной категории среди женщин пройдет 30 января.

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Куандык Шынасилов
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