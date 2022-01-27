09:41 27.01.2022
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив
Фото: akorda.kz
Сенаторы предлагают отменить необходимость согласования государственных инициатив с Елбасы. Эта норма прописана в Конституционном законе «О Первом Президенте – Елбасы», изменения в который сегодня на пленарном заседании Палаты рассматривали сенаторы, передает Zakon.kz.
Также депутаты обсудили и ранее предложенные мажилисменами изменения и дополнения в Законы «О Совете Безопасности» и «Об Ассамблее народа Казахстана». Согласно поправкам, предполагается отмена права Елбасы на пожизненное председательство в Совете Безопасности и Ассамблее народа Казахстана.
Депутаты верхней палаты одобрили все ранее озвученные изменения мажилисменов, предложив свою поправку, вернули законопроект на повторное рассмотрение в нижнюю палату.
Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет Безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности. В то же время сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли еще одну поправку. Из Закона «О Первом Президенте» исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с Елбасы. Таким образом, Сенат концептуально одобрил изменения в законодательство и принял решение вернуть в Мажилис с этой поправкой.Сенатор Ляззат Сулеймен
Теперь данная поправка будет рассматриваться депутатами Мажилиса, и в случае принятия законопроект будет направлен на подпись президенту.