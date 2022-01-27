Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив

Также депутаты обсудили и ранее предложенные мажилисменами изменения и дополнения в Законы «О Совете Безопасности» и «Об Ассамблее народа Казахстана». Согласно поправкам, предполагается отмена права Елбасы на пожизненное председательство в Совете Безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

Депутаты верхней палаты одобрили все ранее озвученные изменения мажилисменов, предложив свою поправку, вернули законопроект на повторное рассмотрение в нижнюю палату.

Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет Безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности. В то же время сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли еще одну поправку. Из Закона «О Первом Президенте» исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с Елбасы. Таким образом, Сенат концептуально одобрил изменения в законодательство и принял решение вернуть в Мажилис с этой поправкой. Сенатор Ляззат Сулеймен

Теперь данная поправка будет рассматриваться депутатами Мажилиса, и в случае принятия законопроект будет направлен на подпись президенту.