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Законодательство РК
09:41 27.01.2022

Пострадавшим во время беспорядков в Алматы врачам, полицейским и спасателям выплатили компенсацию

беспорядки в Алматы Фото: akorda.kz
По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева работникам сферы здравоохранения, правоохранительных органов, ДЧС и службы спасения, пострадавшим и работавшим в период ЧП, перечислена материальная помощь, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, выплата компенсаций пострадавшим работникам указанных сфер началась в минувший понедельник. На сегодня данную помощь уже получили 211 человек. Процесс компенсации продолжается.

Кроме того, получили поощрение сотрудники, которые работали во время ЧП. Из них 3882 работника сферы здравоохранения на общую сумму 546,7 млн тенге, 93 спасателя – на 13,1 млн тенге и 1207 сотрудников ДЧС – на 126 млн тенге.

В ближайшие дни завершится перечисление средств в полном объеме 3878 сотрудникам Департамента полиции города.

Оксана Житникова
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