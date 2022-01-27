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Законодательство РК
09:42 27.01.2022

Ерлан Алимбаев назначен Постоянным представителем РК при ООН

Алимбаев Ерлан Фото: пресс-служба МИД РК
Указом главы государства Ерлан Алимбаев назначен Постоянным представителем Казахстана при Отделении Организации Объединенных Наций, передает Zakon.kz.
Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария), – говорится в указе.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

·      Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби. Специальность «Востоковедение»

·      Женевский институт дипломатии и международных отношений, Швейцарская Конфедерация, магистратура

·      Дипломатический ранг - Чрезвычайный и полномочный посланник II класса

Трудовой стаж:

·      Референт Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки;

·      Национальный координатор по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от РК;

·      Замдиректора Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

·      Посол по особым поручениям МИД РК;

·      Чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Индия (04.09.2019-04.2021);

·      Чрезвычайный и полномочный посол РК в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству (09.2020-04.2021);

·      Заместитель министра иностранных дел РК (с 04.2021).

Анастасия Стативкина
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