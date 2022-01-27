Ерлан Алимбаев назначен Постоянным представителем РК при ООН
Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария), – говорится в указе.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби. Специальность «Востоковедение»
· Женевский институт дипломатии и международных отношений, Швейцарская Конфедерация, магистратура
· Дипломатический ранг - Чрезвычайный и полномочный посланник II класса
Трудовой стаж:
· Референт Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки;
· Национальный координатор по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от РК;
· Замдиректора Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
· Посол по особым поручениям МИД РК;
· Чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Индия (04.09.2019-04.2021);
· Чрезвычайный и полномочный посол РК в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству (09.2020-04.2021);
· Заместитель министра иностранных дел РК (с 04.2021).