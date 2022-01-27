Роман Василенко назначен замминистра иностранных дел Казахстана

Распоряжением главы государства Василенко Роман Юрьевич назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, – говорится в документе.

Отмечается, что Указом главы государства Василенко Роман Юрьевич освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Словацкой Республике.

Роман Василенко родился в Шымкенте.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Военная академия экономики, финансов и права ВС Российской Федерации (1994)

Референт-переводчик со знанием иностранных языков, специалист в международно-правовой области

Трудовой стаж:

· Старший специалист, референт международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан (1994-1995);

· Третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Великобритании (1996-1999);

· Помощник руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (1999-2000);

· Первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в США (2000-2007);

· Главный инспектор секретариата Государственного секретаря Республики Казахстан (05.2007-2008);

· Консультант канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2008-10.2008);

· Инспектор, заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан (10.2008-09.2009);

· Председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (09.2009-03.2012);

· Заместитель директора многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения «Назарбаев-центр» (04.2012-04.2013);

· Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (04.2013-2014);

· Председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (04.2014-03.2016);

· Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (03.2016-12.2019);

· Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Словацкой Республике (с 12.2019).