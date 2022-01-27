Казахстан продолжит поддержку немецкого бизнеса в стране

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел онлайн-встречу с руководителями крупных германских компаний. Мероприятие было посвящено углублению казахстанско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развитию «зеленой экономики», реализации совместных проектов, а также мерам защиты прав немецких инвесторов.

В онлайн-встрече приняли участие порядка 90 представителей германских компаний и их филиалов в Казахстане, среди которых CLAAS, Svevind Group, Volkswagen, Siemens, Deutsche Bank, Knauf, Deutsche Bahn AG и др. Кроме того, в мероприятии приняли участие главы дипломатических представительств РК в ФРГ Д. Карипов и ФРГ в РК М. Иверсен, представители федеральных государственных органов ФРГ, отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций.

В своем выступлении Роман Скляр проинформировал партнеров из Германии о текущей общественно-политической и социально-экономической ситуации в Казахстане, а также об инициативах президента РК Токаева и мерах Правительства РК по обеспечению устойчивого экономического роста, общественного благосостояния и защиты прав инвесторов.

Фото: primeminister.kz

Он отметил, что сотрудничество с иностранными партнерами для Казахстана имеет особое значение, и заверил германских партнеров, что все обязательства и гарантии Казахстана перед инвесторами и бизнесом будут строго соблюдаться и выполняться в полном объеме.

Представители германского бизнеса были проинформированы о разработке новой концепции инвестиционной политики для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана в условиях усиления требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода.

В свою очередь Председатель Восточного комитета германской экономики О. Гермес особо отметил важность сотрудничества с Казахстаном, главным партнером ФРГ в регионе. По его словам, страна обладает огромным потенциалом для производства устойчивой энергии и является желательным партнером для Германии. В данном контексте он подчеркнул, что германские деловые круги поддерживают инициативы президента Казахстана и будут вносить свой вклад в развитие страны. Также О. Гермес сообщил о намерении совершить деловой визит в Казахстан во главе немецкой бизнес-делегации в мае текущего года.

Представители германского бизнеса отметили, что последние события не повлияли на текущие и будущие инвестиционные планы компаний в Казахстане, и выразили поддержку проводимой политике по улучшению инвестиционного климата.

Посол М. Иверсен, а также руководство компаний CLAAS, Deutsche Bahn и Svevind Energy выступили в поддержку мер руководства страны по стабилизации ситуации и заявили о намерении продолжить сотрудничество с РК по реализации совместных проектов.

В завершение состоялась дискуссия в формате «вопрос-ответ», где участники обсудили ход реализации практических вопросов.