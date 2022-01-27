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Законодательство РК
09:56 27.01.2022

Работник не смог вернуться в страну из-за отмены авиарейсов: считается ли это прогулом

разъяснение Минтруда о прогуле Фото: pixabay
К министру труда и соцзащиты на сайте электронного правительства обратились с вопросом, будет ли считаться прогулом невыход сотрудника на работу, если он не смог вернуться в страну из-за отмены авиарейсов в период ЧП в начале января, сообщает Zakon.kz.

«Это будет оформлено как прогул с уважительной причиной или простой по независящим от сторон обстоятельствам?» – спрашивает казахстанец.

На что в Минтруда ответили, что чрезвычайное положение – временная мера, применяемая исключительно в интересах обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя республики, представляющая собой особый правовой режим деятельности государственных органов, организаций, допускающий установление отдельных ограничений прав и свобод граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также прав юридических лиц и возлагающий на них дополнительные обязанности.

Также говорится, что согласно статье 15 закона о чрезвычайном положении при введении чрезвычайного положения на период его действия предусматривается установление ограничений на въезд в местность, где введено чрезвычайное положение, или на территорию Республики Казахстан, а также выезда из них. Вместе с тем в соответствии со статьей 79 Трудового кодекса РК работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником.

Учету подлежит отработанное и неотработанное работником время. Форма и порядок ведения учета рабочего времени определяются актом работодателя.

В этой связи считаем, что порядок оформления отсутствия работника на работе в указанном случае определяется самим работодателем. Вместе с тем Кодексом предусмотрено понятие «простой» – временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, организационного, иного производственного или природного характера.Минтруда

Как отметили в министерстве, порядок оформления простоя и условия оплаты времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, определяются трудовым, коллективным договорами и устанавливаются в размере не ниже минимального размера заработной платы (пункт 1 статьи 112 Кодекса).

Соответственно, работодатель вправе оформить отсутствие на работе в связи с введением ЧП и связанным с ним ограничениями (в том числе, ограничение на въезд в местность, где введено чрезвычайное положение, или на территорию Республики Казахстан) как простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника.Минтруда
Лариса Черненко
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