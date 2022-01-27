Китайские ученые сообщили о новом виде коронавируса

Как сообщает портал bioRxiv, NeoCoV – близкий «родственник» коронавируса MERS-CoV, вызывающего ближневосточный респираторный синдром.

Исследователи на данный момент обнаружили его у летучих мышей, но предполагают, что мутации вируса позволят ему проникать в организм человека.

Установлено, что выявленный в Африке коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2 и потенциально может нести опасность для человека. Препринт статьи китайских ученых размещен на портале bioRxiv.