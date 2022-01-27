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10:25 27.01.2022

Китайские ученые сообщили о новом виде коронавируса

COVID-19 летучая мышь Фото: pixabay
Новый вид коронавируса NeoCoV обнаружен у летучих мышей в ЮАР, передает Zakon.kz.

Как сообщает портал bioRxiv, NeoCoV – близкий «родственник» коронавируса MERS-CoV, вызывающего ближневосточный респираторный синдром.

Исследователи на данный момент обнаружили его у летучих мышей, но предполагают, что мутации вируса позволят ему проникать в организм человека.

Установлено, что выявленный в Африке коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2 и потенциально может нести опасность для человека. Препринт статьи китайских ученых размещен на портале bioRxiv.

NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции. Однако ученые отмечают, что он обладает скрытым потенциалом мутировать и в результате получит способность проникать не только в клетки животных, но и человека. NeoCoV является близким родственником коронавируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого была зафиксирована в 2010-х годах.

Оксана Житникова
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