В Китае выявили новый коронавирус летучих мышей, передаваемый человеку

В Китае вирусологи обнаружили новый коронавирус летучей мыши, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Выявленный вирус является новой линией коронавируса HKU5, впервые обнаруженной у японского нетопыря в Гонконге.

Как пишет ТАСС, исследование проводили в лаборатории Гуанчжоу совместно со специалистами из отделения Академии наук Китая, а также Уханьского университета и Уханьского института вирусологии. Возглавила работы известный китайская вирусолог Ши Чжэнли, которую прозвали "batwoman" (женщина – летучая мышь) из-за ее многочисленных исследований в области коронавируса летучих мышей.

"Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии 2) HKU5-CoV, которая может использовать не только [мембранный белок] ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека и различные ортологи (гены, обнаруженные у разных видов с общим происхождением – прим. ТАСС) ACE2 млекопитающих", – сообщили вирусологи.

Ученые обнаружили, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может инфицировать клетки человека.

"Мербековирусы летучих мышей представляют высокий риск распространения на людей либо через прямую передачу, либо через промежуточных хозяев", – предупреждают они.

Команда Ши Чжэнли отмечает, что новый вирус, получивший название HKU5-CoV-2, "