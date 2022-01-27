Фрэнсис Нганну минимум полгода не будет драться

Врачи вынесли решение – чемпиону необходимо операция на колене, передает ESPN. У него обнаружили повреждение передней крестообразной связки. Планируемый срок восстановления после операции от шести до девяти месяцев. Но перед медицинскими процедурами Фрэнсис планирует посетить свою Родину – Камерун.

23 января в американском Анахайме проходил турнир UFC 270, в главном событии которого встречались Фрэнсис Нганну и француз Сирил Ган. Победу в этом бою, которое продлилось все пять раундов, судейским решением одержал Нганну.

Я по-прежнему поражен и вдохновлен сердцем и стойкостью Фрэнсиса. Сражаться на одной ноге, чтобы преодолеть все трудности и напомнить миру, что он абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что он заслуживает того, чтобы вернуться домой и побыть со своей семьей и соотечественниками. Менеджер Ф. Нганну Маркель Мартин

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