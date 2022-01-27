Правила определения предельных аукционных цен на электроэнергию утвердили в РК
Предельная аукционная цена на электроэнергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, определяется, исходя из принципа возмещения затрат на строительство и эксплуатацию объектов по энергетической утилизации отходов.
При этом затраты на производство электроэнергии включают:
материальные затраты (топливо, транспортировка топлива, вода на технологические нужды, горюче-смазочные материалы, прочие основные и вспомогательные материалы, включая покупные изделия, сырье, материалы);
расходы на оплату труда производственного персонала;
социальный налог, социальные платежи;
амортизация;
ремонтные расходы (текущий и капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств);
плата за эмиссии в окружающую среду;
плата за пользование водными ресурсами;
налоги (земельный, транспортный, на имущество и другие обязательные платежи, сборы);
услуги по технической диспетчеризации;
услуги по оказанию балансирования производства-потребления электрической энергии;
услуги сторонних организаций производственного характера;
расходы на охрану труда и технику безопасности; противопожарную охрану, дезинфекцию, дератизацию производственных помещений;
прочие производственные расходы.
В расходы периода включаются:
оплата труда административного персонала;
социальный налог, социальные платежи;
амортизация;
расходы на обязательные виды страхования, налоги, сборы и платежи;
командировочные расходы;
услуги сторонних организаций (аудиторские, услуги банка, услуги связи, расходы на техническую поддержку программного обеспечения и прочие);
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, вывоз мусора и прочие коммунальные услуги);
прочие административные расходы;
расходы на выплату вознаграждения за заемные средства (получаемого в национальной валюте в пределах суммы, рассчитанной с применением не более 2,0 кратной официальной ставки рефинансирования (базовой ставки), установленной Нацбанком);
расходы на выплату вознаграждения по заемным средствам, полученным в иностранной валюте, для реализации инвестиционного проекта учитываются при расчете тарифа.
Полный текст постановления размещен на сайте правительства.