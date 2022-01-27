Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:57 27.01.2022

Правила определения предельных аукционных цен на электроэнергию утвердили в РК

правила формирования аукционных цен Фото: Zakon.kz
Постановлением Правительства Казахстана от 31 декабря 2021 года утверждены Правила определения предельных аукционных цен на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, и индексации аукционных цен, сообщает Zakon.kz.

Предельная аукционная цена на электроэнергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, определяется, исходя из принципа возмещения затрат на строительство и эксплуатацию объектов по энергетической утилизации отходов.

При этом затраты на производство электроэнергии включают:

  1. материальные затраты (топливо, транспортировка топлива, вода на технологические нужды, горюче-смазочные материалы, прочие основные и вспомогательные материалы, включая покупные изделия, сырье, материалы);

  2. расходы на оплату труда производственного персонала;

  3. социальный налог, социальные платежи;

  4. амортизация;

  5. ремонтные расходы (текущий и капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств);

  6. плата за эмиссии в окружающую среду;

  7. плата за пользование водными ресурсами;

  8. налоги (земельный, транспортный, на имущество и другие обязательные платежи, сборы);

  9. услуги по технической диспетчеризации;

  10. услуги по оказанию балансирования производства-потребления электрической энергии;

  11. услуги сторонних организаций производственного характера;

  12. расходы на охрану труда и технику безопасности; противопожарную охрану, дезинфекцию, дератизацию производственных помещений;

  13. прочие производственные расходы.

В расходы периода включаются:

  • оплата труда административного персонала;

  • социальный налог, социальные платежи;

  • амортизация;

  • расходы на обязательные виды страхования, налоги, сборы и платежи;

  • командировочные расходы;

  • услуги сторонних организаций (аудиторские, услуги банка, услуги связи, расходы на техническую поддержку программного обеспечения и прочие);

  • коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, вывоз мусора и прочие коммунальные услуги);

  • прочие административные расходы;

  • расходы на выплату вознаграждения за заемные средства (получаемого в национальной валюте в пределах суммы, рассчитанной с применением не более 2,0 кратной официальной ставки рефинансирования (базовой ставки), установленной Нацбанком);

  • расходы на выплату вознаграждения по заемным средствам, полученным в иностранной валюте, для реализации инвестиционного проекта учитываются при расчете тарифа.

Полный текст постановления размещен на сайте правительства.

Лариса Черненко
Казахстан
Смерть управляющего директора «Оператор РОП» расследует столичная полиция
26.01.2022
Ержан Саденов назначен замминистра внутренних дел
26.01.2022
В Алматинской области проводятся антитеррористические мероприятия
26.01.2022
Арыстангани Заппаров назначен главой ДП Алматинской области
26.01.2022
Очередные поправки в защиту должников: что изменилось?
26.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости