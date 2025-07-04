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Право

Предельные аукционные цены на электроэнергию: уточняется расчет

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 09:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановлением правительства от 1 июля 2025 года внесены изменения в Правила определения предельных аукционных цен на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, и индексации аукционных цен, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что предельные аукционные цены утверждаются в тенге без учета налога на добавленную стоимость с указанием эквивалентов, выраженных в долларах США и евро по курсу Национального банка РК на день утверждения.

Расчет фиксированной прибыли производится по установленной формуле, которая учитывает величину инвестиционных затрат в проект согласно финансовой модели, чистый оборотный капитал и средневзвешенную ставку капитала.

Также уточняется, что величина заемного капитала (долга) в совокупном вложенном капитале определяется как среднеотраслевой показатель на основе данных А. Дамодарана по энергетическому сектору США за год, предшествующий периоду регулирования.

Заемный капитал включает только заемные средства, предназначенные для финансирования строительства объекта по энергетической утилизации отходов.

Приводится формула, по которой рассчитывается величина собственного капитала в совокупном вложенном капитале.

Указывается, что премия за специфические риски проекта определяется на уровне от 1% до 3% с учетом:

  • масштаба проекта;
  • срока строительства.

Для проектов меньшего масштаба и короткого срока строительства применяется меньшее значение специфических рисков по сравнению с проектами крупного масштаба и длительного срока строительства.

Постановление вводится в действие с 14 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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