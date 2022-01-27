Депутат усомнился в эффективности реализации госпрограмм

Обращаясь с запросом к главе Кабмина, депутат отметил, что сегодня многие ведомства не отошли от практики глобального охвата проблем без признаков должного потенциала возможностей для их реализации.

Все это ведет к завышенным рискам бюджетного финансирования мало объяснимых с точки зрения здравой логики ведомственных задумок. При попустительстве отдельных госорганов выделяются немалые средства на программные проекты, целесообразность которых сомнительна. Это наглядный пример снижения уровня профессионализма в системе госуправления, что свелось к бутафорским презентациям программ. Депутат Сената Парламента РК Едил Мамытбеков

В качестве примера он привел Министерство торговли и интеграции, которое, по его словам, не первый год реализует концепцию Национальной товаропроводящей системы, представляющей сеть из 24 оптово-распределительных центров.

Пора бы и некоторые результаты продемонстрировать, которых мы не видим. В принципе, можно концепцию понять и принять, если под НТС понимается инновационно-модифицированный вариант прежней системы потребительской кооперации. Скорее, так и есть. Однако, на наш взгляд, ее облачение в сложные словесные конструкции необходимо для одной цели – побольше запросить бюджетных средств. Считаем, что создание ОРЦ должно осуществляться за счет инвесторов на принципах ГЧП при немалой стоимости первой очереди в 138 млрд тенге, а не за счет бюджета. Сенатор Едил Мамытбеков

Другой наглядный пример необоснованных, на взгляд депутата, расходов — это программа «Экономика простых вещей». По замыслу она была призвана стимулировать развитие МСБ в части производства товаров и услуг народного потребления.

Однако мы до сих пор не знаем эффективности программы ЭПВ. Как известно, изначально для поддержки субъектов частного предпринимательства было выделено 600 млрд тенге. Без должной оценки реальных результатов Правительством было принято решение продлить действие программы ЭПВ до 2022 года с финансированием в объеме 1 трлн тенге. Просим представить подробный анализ эффективности реализации программы, так как результатов мы не видим. Депутат Сената Едил Мамытбеков

Также неизвестна судьба масштабной инициативы под названием «Единая карта приоритетных товаров и услуг», которая вступала в противоречие с реализуемым рабочим инструментом политики диверсификации экономики на индустриально-инновационной основе — Картой индустриализации Казахстана.