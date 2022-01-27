Как исчисляется платеж за цифровой майнинг

Порядок уплаты регулируется новым параграфом 11 главы 69 Налогового кодекса.

Плательщиками платы являются лица, осуществляющие цифровой майнинг, и плата взимается за фактический объем электрической энергии, потребленной при осуществлении деятельности.

При этом сумма платы исчисляется, исходя из фактических объемов электрической энергии, ставка платы определяется в размере 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии (количество кВт/час*1тенге).

Налоговым периодом для исчисления платы является квартал. Уплата платы за цифровой майнинг производится в республиканский бюджет на код бюджетной классификации (КБК) 105 317. Плательщики уплачивают в бюджет суммы платы ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. К примеру, за первый квартал 2022 года плату нужно оплатить не позднее 20 апреля 2022 года. Комитет госдоходов МФ РК

Плательщики оплачивают плату по месту осуществления деятельности цифрового майнинга (по месту размещения оборудования для цифрового майнинга).

Как отметили в КГД, налоговая отчетность по плате за цифровой майнинг не предусмотрена.