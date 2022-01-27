Казахстанские спортсмены смогут выйти без масок на награждение в Пекине

Международный олимпийский комитет и организаторы Белой Олимпиады — 2022 дали добро атлетам снимать маски во время церемонии награждения на Играх в Пекине, передает пресс-служба МОК.

Данный шаг сделан, для того чтобы спортсмены смогли поделиться с миром своими эмоциями во время этого уникального опыта в их спортивной карьере, а также помочь СМИ в полной мере запечатлеть этот момент. До пьедестала спортсмены обязаны дойти в масках, а затем по визуальному сигналу снять их, получить медали и подарки, прослушать гимн в честь победителя. Пресс-служба МОК

При этом есть некоторые нюансы, о которых спортсмены не должны забывать. Во время группового фото на подиуме атлеты снова должны надеть маски. После церемонии награждения смогут снять маски, чтобы сделать индивидуальные или командные фотографии, соблюдая социальную дистанцию с представителями СМИ и другими призерами Олимпиады.

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